2019-09-30T20:08:01+03:00
Происшествия

Разворот не удался: в Самаре в ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Тойота»

Женщину пришлось отвезти в больницу
Евгения ВАСИНА
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Пострадавшую отпустили домойПострадавшую отпустили домойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 29 сентября в Самаре на улице Мира произошло ДТП, в котором пострадала женина. Авария случилась примерно в 9 утра. По данным сотрудников МВД России по Самарской области, 44-женщина, управляя автомобилем «Шкода», ехала по ул. Мира со стороны поселка Петра Дубрава в направлении ул. Жалнина. При выполнении разворота автоледи не заняла крайнее положение на проезжей части, предназначенное для движения в данном направлении и в итоге столкнулась с автомобилем «Тойота», которым управлял 62-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка автомобиля «Тойота», ее доставили в больницу, а позже отпустили домой, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области. - Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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