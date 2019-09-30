В Самаре на пешеходном переходе сбили девушку

СЕГОДНЯ 20:49 2019-09-30T20:49:11+03:00

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В понедельник, 30 сентября в Самаре на пересечении улицы Гая и проспекта Масленникова сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла примерно в 15:30.

- Рено Логан совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девушка, она получило травмы головы. После того, как ее осмотрели медики, пострадавшая отправилась домой. В момент аварии водитель был трезвым, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По некоторым данным, девушку сбил таксист. Официального подтверждения этому пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU