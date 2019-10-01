Проломил лобовое стекло: в Самаре женщина на "Калине" отправила в больницу пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-01T08:22:42+03:00

Пешеход попал под колеса авто, решив перейти дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 30 сентября, на улице Победы в Самаре произошло серьезное ДТП. Около 11:05 напротив дома № 92 женщина на автомобиле "Лада Калина" сбила пешехода.

- 35-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Ново-Вокзальной в направлении улицы Александра Матросова. В этот момент на дорогу вышел пешеход. Он начал пересекать проезжую часть в неположенном месте, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Удар был довольно сильный. Пешеход своим телом проломил легковушке лобовое стекло. Сам пострадавший - 60-летний мужчина - получил перелом левой голени со смещением. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU