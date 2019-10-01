На строительство ледового дворца спорта в Самаре добавят денег из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-01T08:38:07+03:00

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Федеральное правительство намерено вложить дополнительные средства в строительство ледового дворца спорта в Самаре. Договоренность о софинансировании спортобъекта была достигнута в ходе встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром спорта РФ Павлом Колобковым в Москве.

- Дополнительные средства на возведение ледового дворца спорта из федерального бюджета поступят уже в следующем году, - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что сейчас общая готовность спортобъекта составляет 20%. Строители уже сделали фундамент и обустроили монолитные конструкции двух этажей. Площадь здания составит 28 тысяч квадратных метров, что в два раза больше старого дворца спорта. Предполагается, что спортобъект сможет принять 5 тысяч зрителей. В нем сделают ледовую арену, площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический и универсальные залы.

ИСТОЧНИК KP.RU