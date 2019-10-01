В Тольятти «Веста» и «Форд» не поделили перекресток: пострадала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-01T10:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти участились ДТП с участием детей-пассажиров. Только с начала этого года в авариях пострадали 36 юных тольяттинцев. При этом зачастую травмы они получают из-за неправильного использования детских удерживающих кресел и ремней безопасности.

Одно из последних таких ДТП произошло в минувшее воскресенье, 29 сентября, на пересечении улиц Жилина и Ленинградской. Там 43-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу «Форд Фокусу» под управлением 30-летнего водителя и столкнулся с ним.

Как сообщает отдел ГИБДД Тольятти, в отечественной легковушке в момент ДТП находилась 14-летняя девочка. Она получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU