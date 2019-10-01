2019-10-01T13:23:20+03:00
Общество

Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года

Документы раскрывают историю появления знаменитого здания на улице Ново-Садовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: архив Самарской областиФото: архив Самарской областиФото: vk.com
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Сотрудники архива Самарской области опубликовали в соцсетях документ 1929 года, который открывает историю создания фабрики-кухни завода имени Масленникова. Его нашли в фонде Средневолжского крайкома.

В докладной записке представителей предприятия в Самарский горком и Средневолжский крайком говорится о необходимости построить новую столовую для рабочих. Существующая столовая была рассчитана максимум на 500 человек и не отвечала гигиеническим нормам. На тот момент на заводе работали более 5 тысяч человек, поэтому для них решили соорудить более вместительный пункт питания. По проекту фабрика-кухня была рассчитана на 9 тысяч обедов и единовременную посадку 3 тысяч человек. В архиве нашли и эскиз здания, на схеме оно выглядит совсем иначе, чем в реальности. Проект 1929 года строительного отдела завода Масленникова не предусматривал здание в виде серпа и молота.

Напомним, что фабрику-кухню построили в 1932 году. В последние годы она находилась в запустении. Не так давно здание передали Третьяковке. К 2022 году здание должны отреставрировать и открыть там филиал галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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