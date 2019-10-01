В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего
Машинист угодил под колеса тяжелой техники, выйдя из кабины
Мужчина скончался прямо на месте происшествияФото: Архив "КП"
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В Самарской области проводят проверку по факту гибели рабочего одной из строительных компаний. Мужчина скончался прямо на рабочем месте.
- Все произошло 26 сентября на территории Безенчукского района. Машинист самоходного катка при укладке асфальтобетонного покрытия вышел из кабины. В результате он попал под передний валец катка, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU