В Самарской области самоходный каток задавил насмерть рабочего

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-01T13:56:37+03:00

Машинист угодил под колеса тяжелой техники, выйдя из кабины

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В Самарской области проводят проверку по факту гибели рабочего одной из строительных компаний. Мужчина скончался прямо на рабочем месте.

- Все произошло 26 сентября на территории Безенчукского района. Машинист самоходного катка при укладке асфальтобетонного покрытия вышел из кабины. В результате он попал под передний валец катка, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU