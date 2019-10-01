2019-10-01T14:41:09+03:00
Общество

Самарцев вновь предупреждают о сильном ветре и дожде

Непогода задержится в регионе еще на один день
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местами порывы ветра составят 15-18 м/сМестами порывы ветра составят 15-18 м/сФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики вновь прогнозируют в Самарской области ненастную погоду. Сильный ветер и дождь задержатся в регионе до вечера среды, 2 октября.

- С 19 часов 1 октября до 19 часов 2 октября в большинстве районов Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер южный 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 12...17°С, - сообщили в Приволжском УГМС,

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее; не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и остановками. Автомобилистам стоит поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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