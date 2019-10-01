В Самаре завершился фестиваль «Волга театральная»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-01T14:44:13+03:00

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В Самаре в понедельник, 30 сентября, завершился IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Он проходил в рамках реализации нацпроекта «Культура». На восемь дней Самара стала театральным центром ПФО.

- «Волга театральная» - это единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Впервые он прошел в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова, в то время он был мэром Самары и возглавлял Ассоциацию городов Поволжья. С тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в два года. Примечательно, что проведение фестиваля в этом году совпало с Годом театра в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В этом году в рамках фестиваля показали 14 спектаклей, которые поставили артисты из 10 городов-участников: Самары, Уфы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Еще два коллектива выступили вне конкурсной программы - театр из Штутгарта с постановкой «Игрок» и Читы со спектаклем «Забайкальская кадриль».

ИСТОЧНИК KP.RU