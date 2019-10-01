Житель Новокуйбышевска продал ПО на флешке за 2,3 млн рублей и попал под суд

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-01T16:43:47+03:00

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В Новокуйбышевске в ближайшее время предстанет перед судом компьютерный пират. Мужчину обвиняют в нарушении авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 21 апреля 2019 года 37-летний житель Новокуйбышевска продал контрафактное программное обеспечение за 2,3 млн рублей. Оно находилось на флеш-накопителе. Мероприятие прошло в рамках «проверочной закупки», - рассказали следователи.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU