"Помянуть его по-нашему, по туристски": Самарская экспедиция добралась до места гибели Валерия Грушина на реке Уде

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-01T18:18:24+03:00

В преддверии 75-летней годовщины со дня рождения человека, в честь которого основали Грушинский фестиваль, друзья отправились к памятнику у реки в Иркутской области

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Самарско-иркутская экспедиция благополучно добралась до реки Уды, где сейчас стоит памятник студенту КуАИ Валерию Грушину, много лет назад погибшему в водах быстрой речки, куда он бросился для того, чтобы спасти детей. В этом году 23 октября Грушину исполнилось бы 75 лет.

- Раньше у самарских туристов была традиция посещения памятника Валерию, проведения там реставрационных работ. В последнее время она исчезла. Дошли сведения о том, что памятник находится в запустении. Он на берегу реки, в подлеске. А подлесок имеет свойство подниматься. Вот сейчас одна из главных задач - разобраться в нынешнем состоянии памятника, - поделился целями экспедиции президент Самарского областного клуба авторской песни им.Валерия Грушина Виталий Шабанов. - Еще одна цель - просто помянуть друга там, где он погиб, по-нашему, по-туристски.

Кстати, в честь 75-летия со дня рождения Валерия Грушина в Самаре пройдут и другие мероприятия. 23 октября пройдет концерт «Листая дневники Валеры», где исполнят песни, собранные Грушиным в турпоходах. Также друзья погибшего студента встретятся с учащимися СГАУ, чтобы рассказать о подвиге этого человека. Также в феврале 2020 года в Самаре планируется проведение традиционного зимнего Грушинского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU