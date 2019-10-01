Самарским дольщикам помогут федеральными деньгами
Дольщикам Самарской области помогут сверху: регион вошел в перечень приоритетных субъектов федерации, которые в ближайшее время будут поддерживать через Фонд защиты прав дольщиков. Об этом гендир фонда Олег Говорун сегодня беседовал на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Азаровым и министром строительства региона.
Известно, что до этого в Фонд обращалось правительство губернии с просьбой о помощи в завершении строительства 16 проблемных домов. По предварительным оценкам, на это нужно около 4,8 млрд рублей.
Сейчас в регионе действует на местном уровне свой фонд защиты дольщиков. Это должно помочь восстановлению прав всех покупателей квартир, которые до сих не въехали в свое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU