Самарским дольщикам помогут федеральными деньгами

СЕГОДНЯ 20:49 2019-10-01T20:49:05+03:00

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Дольщикам Самарской области помогут сверху: регион вошел в перечень приоритетных субъектов федерации, которые в ближайшее время будут поддерживать через Фонд защиты прав дольщиков. Об этом гендир фонда Олег Говорун сегодня беседовал на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Азаровым и министром строительства региона.

Известно, что до этого в Фонд обращалось правительство губернии с просьбой о помощи в завершении строительства 16 проблемных домов. По предварительным оценкам, на это нужно около 4,8 млрд рублей.

Сейчас в регионе действует на местном уровне свой фонд защиты дольщиков. Это должно помочь восстановлению прав всех покупателей квартир, которые до сих не въехали в свое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU