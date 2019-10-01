2019-10-01T20:49:05+03:00
Общество

Самарским дольщикам помогут федеральными деньгами

Фонд защиты прав дольщиков поддержит приоритетные субъекты, в число которых вошла и Самарская область
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дольщики могут скоро дождаться своих домовДольщики могут скоро дождаться своих домов
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Дольщикам Самарской области помогут сверху: регион вошел в перечень приоритетных субъектов федерации, которые в ближайшее время будут поддерживать через Фонд защиты прав дольщиков. Об этом гендир фонда Олег Говорун сегодня беседовал на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Азаровым и министром строительства региона.

Известно, что до этого в Фонд обращалось правительство губернии с просьбой о помощи в завершении строительства 16 проблемных домов. По предварительным оценкам, на это нужно около 4,8 млрд рублей.

Сейчас в регионе действует на местном уровне свой фонд защиты дольщиков. Это должно помочь восстановлению прав всех покупателей квартир, которые до сих не въехали в свое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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