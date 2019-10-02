В Самарской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-02T08:14:12+03:00

Несовершеннолетняя не выходит на связь с 27 сентября

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В Самарской области волонтеры разыскивают 17-летнюю Снежану Ворошилову. Последний раз ее видели 27 сентября в селе Домашка Кинельского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения она была одета в светлое пальто, коричневую футболку, голубые джинсы. На ногах у нее были черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Снежаны, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU