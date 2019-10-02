В Самаре в «Кошелев-проекте» посадили аллею из 72 деревьев

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-02T10:49:18+03:00

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В Самаре на улице Мира в «Кошелев-проекте» появилась новая аллея. Посадили ее жители района и сотрудники управляющей компании «Авиакор-Стандарт». Аллея состоит из 72 деревьев: 36 берез, 24 лип и 12 ив, которые расположены в определенном порядке в рамках дизайн-проекта.

- Аллея появилась в одном из самых красивых и видовых мест района. Начало октября - это время, когда деревья хорошо приживаются. Надеюсь, что посадка деревьев станет доброй традицией и весной и осенью мы будем таким образом благоустраивать территорию, а в будущем наш молодой район станет зеленым, - отметил директор УК «Авиакор-Стандарт» Антон Ермолаев.

ИСТОЧНИК KP.RU