2019-10-02T13:29:57+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали иностранцев, которые незаконно перешли границу РФ

Мужчины пытались «залечь на дно» в Ставропольском районе, но не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Нелегальных мигрантов в ноябре 2018 года поймали сотрудники ФСБНелегальных мигрантов в ноябре 2018 года поймали сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двоих мигрантов, которые незаконно пересекли границу РФ.

- Уроженцы одной из среднеазиатских республик 1993 и 1977 годов рождения, зная, что им запрещен въезд на территорию России, вступили в сговор и в ночь на 26 ноября 2018 года совместно пересекли государственную границу вне пунктов пропуска, - сообщили «Комсомольской правде — Самаре» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

После того, как иностранцы попали на территорию России, они на транспорте добрались до Ставропольского района Самарской области, где и были пойманы силовиками. В середине декабря прошлого года в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Летом 2019 года суд Оренбургской области признал иностранцев виновными и назначил им 1 год лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоял у истоков создания «Союза»: в Самаре открыли памятник легендарному конструктору Дмитрию Козлову
Света нет, все завалено мусором: в Тольятти спасатели нашли в захламленной квартире истощенного пенсионера
В Самаре на перекрестке Ставропольская - Ново-Вокзальная сделают правый поворот для трамваев
"Сожалеет и раскаивается": маньяк с ножом из Тольятти выступил в суде с последним словом
Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных красавиц России
Самарцам пообещали зуб нильского крокодила за имя для кайманчика
МегаФон будет привлекать молодежь с помощью игр от Blizzard
Многодетному сержанту из Самарской области дали 13,3 млн рублей на жилье
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков номинирован на премию «Джентльмен года»
В Самаре реконструируют трамвайный поворот на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Власти Сызрани незаконно заключили соглашение с теплоснабжающей компанией