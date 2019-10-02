В Самарской области задержали иностранцев, которые незаконно перешли границу РФ

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-02T13:29:57+03:00

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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двоих мигрантов, которые незаконно пересекли границу РФ.

- Уроженцы одной из среднеазиатских республик 1993 и 1977 годов рождения, зная, что им запрещен въезд на территорию России, вступили в сговор и в ночь на 26 ноября 2018 года совместно пересекли государственную границу вне пунктов пропуска, - сообщили «Комсомольской правде — Самаре» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

После того, как иностранцы попали на территорию России, они на транспорте добрались до Ставропольского района Самарской области, где и были пойманы силовиками. В середине декабря прошлого года в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Летом 2019 года суд Оренбургской области признал иностранцев виновными и назначил им 1 год лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU