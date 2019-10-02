2019-10-02T13:41:26+03:00
Общество

Власти Сызрани незаконно заключили соглашение с теплоснабжающей компанией

ФАС России признала неконкурентным соглашение между администрацией города и ООО «Энергетик»
Ольга НОВИКОВА
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Решение сызранских властей вызвало нарекания у антимонопольной службыРешение сызранских властей вызвало нарекания у антимонопольной службыФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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19 сентября 2019 года Комиссия ФАС России признала администрацию Сызрани и ООО «Энергетик» нарушившими закон о защите конкуренции. Поводом к разбирательству послужило ходатайство «Т Плюс».

Напомним, что в июле 2018 года по постановлению администрации Сызрани ООО «Энергетик» было наделено статусом ЕТО (единого теплоснабжающего оператора). 28 декабря 2018 года ФАС России обязала муниципалитет отменить это постановление в связи с нарушением правил проведения конкурса на присвоение статуса ЕТО. Однако городские власти не исполнили предупреждение антимонопольного органа о необходимости определить единую теплоснабжающую организацию в соответствии с действующим законодательством. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения антимонопольного ведомства.

А комиссия ФАС России усмотрела признаки сговора между сызранской администрацией и ООО "Энергетик" в противозаконных целях, в результате которого ООО "Энергетик" необоснованно получил статус ЕТО. При этом, отмечает ФАС, все муниципальные трубопроводы находятся на правах хозяйственного ведения МУП «ЖЭС», которое имеет действующий договор с «Т Плюс».

Мера ответственности для должностных лиц органа власти и компаний будет определена в рамках административного дела ФАС России.

В администрации Сызрани рассказали, что им известно о решении ФАС России, однако сам документ к ним еще не поступил.

- Администрация городского округа Сызрань намерена его обжаловать в вышестоящую инстанцию, - заявили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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