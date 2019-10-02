«Посидят в темноте»: стало известно, почему в Сызрани отключат электричество

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-02T20:09:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра жителям нескольких домов в Сызрани придется потерпеть серьезные неудобства. Их предупредили, что их жилье обесточат. Свет отключат из-за планового ремонта.

- 3 октября запланированы ремонтные работы с целью улучшения надежности и качества электроснабжения потребителей,- сообщает администрация города.

Сидеть в темноте придется жителям нескольких домов, их адреса известны и опубликованы на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы города. Свет пропадет в домах №№ 18, 22 и 24 на ул.Гоголя – их отключат с 13:30 до 14:30. В это же время пропадет электричество в доме №4 по ул. Гоголя.

А от жителям трех соседних домов по улице Гидротурбинной - №22, 24 и 26 – придется провести без света больше времени. Их отключение займет промежуток с 13:30 до 16:00.

Кроме того, известно, что с 9.00 до 10.30 света не будет в домах в пер.Берлинский (дома с 25 по 31 и 40-46) и пер. Пролетарский (дома 28-36 и 15- 47), а также на улицах - Ст. Разина (д. 29, 31, 33), Советская (д. 24, 26, 28, 30, 32), К. Маркса, д. с 9 по 23.

А с 9.00 и до 12.00 отрубят свет в домах №333, 335 на ул.Маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU