Ни пройти, ни проехать! Строители Фрунзенского моста разрушили единственную дорогу к причалу

СЕГОДНЯ 20:41 2019-10-02T20:41:13+03:00

А суд обязал минстранс ее восстановить. Но сделано это будет еще не скоро

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Арбитражный суд Самарской области обязал областное министерство транспорта и автомобильных дорог восстановить Ростовский переулок. Он был разрушен во время строительных работ по возведению Фрунзенского моста. В суд пожаловалась компания «ВолгаТрансФлот»: из-за строительства мостового перехода он лишилась единственного подъезда к причалу, на который корабли привозили стройматериалы.

Судебные разбирательства длились с января 2019 года и закончились победой истца. Теперь минтранс как заказчик проекта обязан восстановить Ростовский переулок. Впрочем, сделано это будет не раньше, чем мост достроят и сдадут.

ИСТОЧНИК KP.RU