2019-10-02T22:30:24+03:00
Общество

Полтысячи молодых людей из Самары захотели стать «Студентами года 2019»

Прием заявок на конкурс завершился 30 сентября
Ольга НОВИКОВА
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Лучшего студента будет выбрать непростоЛучшего студента будет выбрать непростоФото: Евгения ВАСИНА
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В этом году на конкурс «Студент года 2019» в Самарской области было подано 504 заявки. Это рекорд последних лет - в 2017 году желающих принять участие в состязаниях было 426, в 2018 – 428. - Всего в заочном этапе конкурса приняли участие 78 вузов и средних учебных заведений,- сообщили организаторы конкурса. Самыми популярными номинациями среди студентов стали «Доброволец года» — 105 заявок, «Молодой профессионал года» — 59 заявок, «Студенческая творческая личность ссуза» — 57 заявок. Очный этап конкурса стартует 7 октября

ИСТОЧНИК KP.RU

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