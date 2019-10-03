Дороги Самары из-за тумана сковали серьезные пробки

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-03T08:31:58+03:00

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Утро четверга, 3 октября, в Самаре началось с плотного тумана. Из-за этого в городе образовались серьезные пробки. Движение сковало на всех основных магистралях: Московском шоссе, улице Ново-Садовой, Советской Армии, Революционной и других.

Все автомобилисты из-за плохой видимости ехали очень медленно, что заметно увеличило время пути до работы. Однако, несмотря на старания водителей ехать осторожнее, без ДТП в это утро не обошлось. Не смогли разъехаться автомобилисты на пересечении проспекта Кирова и улицы Стара-Загора, на пересечении Московского шоссе и Советской Армии, а также на кольце Московское шоссе - Луначарского.

Около 8 часов утра пробки в Самаре достигали 7-баллов. Сейчас движение в городе стало немного свободнее. Согласно сервису Яндекс.Пробки, заторы на дорогах на данный момент оцениваются в 5 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU