2019-10-03T08:38:26+03:00
Происшествия

Пьяный житель Самарской области обокрал магазин и "замёл" следы поджогом

Попытка отвести от себя подозрения молодому человеку не удалась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Парню предстоит ответить перед судом за свои преступленияПарню предстоит ответить перед судом за свои преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Похвистневском районе 24-летний местный житель скоро предстанет перед судом. Ответить перед законом ему придется за кражу из магазина и его поджог.

- По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в магазин и похитил оттуда товары на сумму более 37 тысяч рублей, а затем решил скрыть следы своего преступления и поджег торговую точку. Сумма ущерба составила свыше 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Похвистневский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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