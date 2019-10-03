Пьяный житель Самарской области обокрал магазин и "замёл" следы поджогом
В Похвистневском районе 24-летний местный житель скоро предстанет перед судом. Ответить перед законом ему придется за кражу из магазина и его поджог.
- По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в магазин и похитил оттуда товары на сумму более 37 тысяч рублей, а затем решил скрыть следы своего преступления и поджег торговую точку. Сумма ущерба составила свыше 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Похвистневский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU