2019-10-03T10:00:54+03:00
Общество

В Самаре установили памятник речнику и почетному гражданину Владимиру Пермякову

Семья Пермяковых проработала на Волге в общей сложности более 640 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самаре появился еще один памятник. В среду, 2 октября, его установили у здания управления Средневолжского речного пароходства. Скульптура высотой 2 метра посвящена почетному гражданину Самары Владимиру Пермякову. Он был представителем пятого поколения династии Пермяковых, которые проработали на Волге в общей сложности более 640 лет.

- Владимир Пермяков внес огромный вклад в возрождение и развитие традиций российского флота на Волге. Именно ему принадлежит инициатива создания Морского собрания. Он до последних дней руководил «Волгатанкером». Я думаю, что главная память о нем была бы в том, если бы мы восстановили славу самарского речного флота, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

План работ самарские власти уже наметили. В ближайшее время они намерены воссоздать в городе Аллею соловецких юнг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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