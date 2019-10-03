Обещала не устраивать проверку: в Тольятти сотрудницу Роспоторебнадзора будут судить за взятку от ИП

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-03T11:08:12+03:00

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Следственный отдел Автозаводского района Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении главного специалиста — эксперта отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора. Ее обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в ноябре 2018 года женщина получила от ИП через другого сотрудника Роспотребнадзора 20 тысяч рублей. За эти деньги она обещала не проводить внеплановую проверку, - рассказали правоохранители.

Уже скоро сотрудница Роспотребнадзора окажется на скамье подсудимых. Следователи направили ее дело на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU