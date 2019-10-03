2019-10-03T11:32:35+03:00
Общество

В Самаре решили не закрывать детскую молочную кухню на Ново-Садовой

Проблему решили после вмешательства министра здравоохранения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Детская молочная кухня на ново-Садовой обслуживает 5 центральных районов СамарыДетская молочная кухня на ново-Садовой обслуживает 5 центральных районов СамарыФото: Архив "КП"
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Детскую молочную кухню поликлиники № 9, которая находится на улице Ново-Садовой в Самаре, закрывать не будут. Это решение удалось отменить.

- Недавно стало известно, что детскую молочную кухню ГП-9, которая обслуживает жителей Железнодорожного, Куйбышевского, Октябрьского, Ленинского и Самарского районов, хотят закрыть. Там уже даже начали сокращать людей. Однако благодаря вмешательству министра здравоохранения Михаилу Ратманову это решение удалось отменить, - сообщил в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Отметим, что продукцию этой детской молочной кухни едят не только дети, но еще пенсионеры и взрослые, которые страдают заболеваниями ЖКТ. Если бы ее закрыли, то на весь город осталась бы только детская молочная кухня Самарской МСЧ № 5 на Безымянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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