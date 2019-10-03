Александр Соболев заявил, что не перейдет в ЦСКА и «Зенит»
Форвард «Крыльев Советов» и один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ этого сезона Александр Соболев заявил, что не перейдет в ЦСКА и «Зенит», если получит предложения из этих клубов. Об этом он сказал в сторис в инстаграме, когда отвечал на вопросы болельщиков.
Кроме того, Соболев отметил, что хотел бы попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге и в целом в Европе.
Напомним, после 11 сыгранных туров «Крылья» занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ. Соболев с начала сезона отличился 8 раз. По этому показателю он уступает только Элдору Шомуродову из «Ростова».
Следующий матч «КС» проведут на выезде – 5 октября самарцы сыграют с «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU