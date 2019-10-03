2019-10-03T11:53:53+03:00
Спорт

Александр Соболев заявил, что не перейдет в ЦСКА и «Зенит»

По словам нападающего «Крыльев Советов», он хотел бы попробовать себя в Европе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Соболев с начала сезона забил 8 мячей.Соболев с начала сезона забил 8 мячей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Форвард «Крыльев Советов» и один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ этого сезона Александр Соболев заявил, что не перейдет в ЦСКА и «Зенит», если получит предложения из этих клубов. Об этом он сказал в сторис в инстаграме, когда отвечал на вопросы болельщиков.

Кроме того, Соболев отметил, что хотел бы попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге и в целом в Европе.

Напомним, после 11 сыгранных туров «Крылья» занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ. Соболев с начала сезона отличился 8 раз. По этому показателю он уступает только Элдору Шомуродову из «Ростова».

Следующий матч «КС» проведут на выезде – 5 октября самарцы сыграют с «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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