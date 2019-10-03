В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-03T13:30:24+03:00

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Житель села Большое Алдаркино Борского района попал под суд за необычную «коллекцию», которую он хранил на территории своего участка. Силовики нашли у мужчины схрон с ручными гранатами.

- В июле 2019 года по месту проживания 36-летнего мужчины, который ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и незаконное хранение боеприпасов, были найдены и изъяты 80 ручных гранат «Ф-1» без запалов, 2 ручные гранаты «РГО» без запалов и 2 запала УЗРГМ-2, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В сентябре Богатовский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении боеприпасов и назначил ему 3 года 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU