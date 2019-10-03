2019-10-03T14:40:30+03:00
Общество

В Самаре на остановках перестали работать электронные табло

Информация о прибытии транспорта не отражается на них уже несколько недель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Электронные табло перестали работать на нескольких остановках общественного транспортаЭлектронные табло перестали работать на нескольких остановках общественного транспортаФото: Twitter.com
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В Самаре перестали работать электронные табло, которые установили на остановках общественного транспорта перед ЧМ-2018. Они должны показывать маршруты транспорта и время их прибытия, но уже несколько недель на них можно наблюдать только черный экран.

- На Телецентре, на Советской Армии и возле Центрального автовокзала не работают табло. Иногда они включаются на несколько минут, но показывают неправильное время прибытия транспорта, - пожаловались в соцсетях горожане.

В департаменте транспорта Самары в ответ на это сообщили, что об этой проблеме знают и сейчас она решается. Почему именно табло перестали работать, чиновники не уточнили, но отметили, что их работа будет восстановлена в течение нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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