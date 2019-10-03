2019-10-03T15:13:11+03:00
Общество

В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств

Глава семейства хотел устроится в Самарской области на работу, но его подвела тяга к алкоголю
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Иностранцев ждет депортация на родинуИностранцев ждет депортация на родинуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Отрадном полицейские нашли в доме на Осиновском шоссе целую семью нелегальных мигрантов. В недостроенном здании без удобств жили 44-летние муж с женой и трое их детей 3-х, 6-ти и 7-ми лет.

- Проверка показала, что иностранцы прибыли на территорию РФ с нарушением закона. Они планировали устроиться тут на работу, но из-за того, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, семья оказалась на улице. На некоторое время их знакомый предложил им пожить в своем недостроенном доме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителей привлекли к ответственности по статье «Нарушение иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в РФ». Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан. После того, как будут оформлены необходимые документы, мигрантов отправят обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут служить 20 лет: на улицах Самары устанавливают новые светодиодные лампы
В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
В Самаре на остановках перестали работать электронные табло
В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы
Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий
В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек
МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP
В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат
В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей
Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора
Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят
В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль