В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-03T15:13:11+03:00

Глава семейства хотел устроится в Самарской области на работу, но его подвела тяга к алкоголю

Изменить размер текста: A A

В Отрадном полицейские нашли в доме на Осиновском шоссе целую семью нелегальных мигрантов. В недостроенном здании без удобств жили 44-летние муж с женой и трое их детей 3-х, 6-ти и 7-ми лет.

- Проверка показала, что иностранцы прибыли на территорию РФ с нарушением закона. Они планировали устроиться тут на работу, но из-за того, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, семья оказалась на улице. На некоторое время их знакомый предложил им пожить в своем недостроенном доме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителей привлекли к ответственности по статье «Нарушение иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в РФ». Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан. После того, как будут оформлены необходимые документы, мигрантов отправят обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU