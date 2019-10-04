Под Самарой начинающий водитель влетел на «встречке» в «Гранту»: один человек погиб, шестеро получили травмы

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-04T08:16:47+03:00

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Вечером в четверг, 3 октября, в Самарской области произошло страшное ДТП, в котором один человек погиб и еще шестеро, в том числе дети, получили серьезные травмы. Так, около 19:10 на 98 км 960 м трассы «Самара — Бугуруслан» столкнулись ВАЗ-21144 и «Лада Гранта». По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой».

- За рулем автомобиля ВАЗ находился 26-летний молодой человек, права он получил только в этом году. Автомобилист, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Грантой» под управлением 42-летнего водителя, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Водителя «четырнадцатой» в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Также в аварии пострадали четверо его пассажиров: 39-летняя женщина, 54-летняя женщина, 12-летний мальчик и 8-летний ребенок. За исключением 54-летней пассажирки, всех госпитализировали в больницу, самый маленький — в тяжелом состоянии. Также попали в больницу водитель «Гранты» и его 67-летняя пассажирка. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU