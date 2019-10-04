В Самарской области водитель KIA опрокинулся в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-04T09:26:59+03:00

Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в четверг, 3 октября, на 2 км 900 м «Самара — Оренбург — Парфеновка» произошло серьезное ДТП. Там около 22:45 опрокинулся в кювет автомобиль KIA Rio.

- За рулем автомобиля находился 26-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны поселка Просвет в направлении села Парфеновка, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на левую обочину. После этого машина съехала в кювет и перевернулась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также в аварии пострадал его 25-летний пассажир. Он получил травму головы, с которой его увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU