В Самаре стартовал ремонт участка улицы Победы от Кирова до Воронежской
В Самаре начался ремонт еще одного участка улицы Победы. Это отрезок от проспекта Кирова до перекрестка с улицей Воронежской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
- Этот участок улицы Победы изначально был запланирован к комплексному ремонту в 2020 году, но подрядчик — ООО «НПФ XXI Век» — взялся за работу уже в этом сезоне. Сейчас рабочие начинают фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия, - отметили в городской администрации.
Напомним, что в этом году проводился комплексный ремонт участка улицы Победы от улицы Елизарова до проспекта Кирова. На данный момент работы там выполнены уже на 99%.
ИСТОЧНИК KP.RU