2019-10-04T10:01:29+03:00
Общество

В Самаре стартовал ремонт участка улицы Победы от Кирова до Воронежской

Этот отрезок должны были обновить в 2020 году, но подрядчик решил ускориться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие приступили к фрезерованию изношенного слоя дорожного покрытияРабочие приступили к фрезерованию изношенного слоя дорожного покрытияФото: Яндекс.Карты
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В Самаре начался ремонт еще одного участка улицы Победы. Это отрезок от проспекта Кирова до перекрестка с улицей Воронежской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Этот участок улицы Победы изначально был запланирован к комплексному ремонту в 2020 году, но подрядчик — ООО «НПФ XXI Век» — взялся за работу уже в этом сезоне. Сейчас рабочие начинают фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия, - отметили в городской администрации.

Напомним, что в этом году проводился комплексный ремонт участка улицы Победы от улицы Елизарова до проспекта Кирова. На данный момент работы там выполнены уже на 99%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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