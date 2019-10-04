2019-10-04T11:47:17+03:00
Происшествия

Пожар в Новокуйбышевске: в многоэтажке на Бочарикова полыхала квартира

Дымом заволокло всю округу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ХапинФото: Александр ХапинФото: vk.com
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Утром в пятницу, 4 октября, в Новокуйбышевске произошел пожар. В доме № 12а на улице Бочарикова загорелась одна из квартир на верхних этажах. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, пожар был довольно сильным. Было видно, как пламя вырывается из окон. Кроме того, дымом заволокло всю округу. Поскольку дом находится рядом со школой, то многие даже подумали, что горит именно она.

- В этой квартире живут не очень благополучные люди. Вроде бы она уже горела раньше. Нам страшно с такими соседями, - поделились горожане.

На месте происшествия работали пожарные. Они пробрались в квартиру по специальной пожарной лестнице. Насколько известно, пламя уже потушено, но сотрудники МЧС продолжают работать в подъезде. По предварительным данным, в момент ЧП в квартире никого не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в квартире на площади 65 кв.м горели домашние вещи. Из дома были эвакуированы 8 человек. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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