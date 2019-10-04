Самарцы попросили признать квартал на Волжском проспекте историческим поселением

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-04T12:15:32+03:00

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Жители Самары в очередной раз выступили против высотной застройки одного из районов города. Речь идет о территории в границах улиц Маяковского, Прибрежной, Лесной, Полевой, Чкаловского спуска и Волжского проспекта. Они обратились к главе Самары Елене Лапушкиной и председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову с просьбой признать этот квартал историческим поселением. Однако их инициатива, скорее всего, не воплотится в жизнь.

- Ранее в отношении выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки Волжского проспекта» министерством культуры региона проводилась историко-культурная экспертиза. По ее результатам было решено отказать во включении объекта в реестр объектов культурного наследия, - сообщил в твиттере врио главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Беспокойство горожан по поводу судьбы их квартала вызвало желание одной из компаний построить там высотки. В конце прошлого года департамент градостроительства выдал ей разрешение на подготовку документации по планировке и межевании этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU