2019-10-04T12:31:53+03:00
Общество

В Самаре бывшего гендиректора страховой компании заподозрили в продаже 600-миллионного долга за 1 рубль

Против Александра Зобнина подан иск в арбитражный суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экс-руководителю "Компаньона" придется ответить перед своими кредиторамиЭкс-руководителю "Компаньона" придется ответить перед своими кредиторамиФото: Архив "КП"
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В арбитражный суд Самарской области поступил иск о привлечении бывшего гендиректора страховой группы «Компаньон» Александра Зобнина, которая находится в стадии банкротсва, к субсидиарной ответственности. Его заподозрили в том, что он продал долг в 596 млн рублей всего лишь за один рубль, пишет «Территория Самара».

С иском в суд обратился и.о. конкурсного управляющего ООО «Проектный офис» Евгений Голенцов. По его данным, во время «правления» Александра Зобнина страховой компанией на счета ООО «Центр Офис», которая является для «Компаньона» дочерней, были перечислены 596 млн рублей. Однако арбитражный суд эти платежи признал незаконными и направленными на причинение вреда кредиторам. В дальнейшем же стало известно, что право требования этого долга было продано некому ООО «Вестланд» за один рубль.

Таким образом, конкурсным кредиторам, по мнению Евгения Голенцова, был причинен существенный ущерб. Если суд удовлетворит исковое заявление и.о. конкурсного управляющего, то Александру Зобнину придется ответить перед кредиторами страховой группы всей своей собственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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