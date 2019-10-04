2019-10-04T12:49:12+03:00
Происшествия

В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 82-летнюю женщину

Преступник похитил у пенсионерки деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленник попал на камеры видеонаблюденияЗлоумышленник попал на камеры видеонаблюденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские разыскивают мошенника, который похитил деньги у 82-летней пенсионерки. Женщина встретила преступника днем 30 сентября на одной из улиц Похвистнево. Он легко втерся к ней в доверие, а потом оставил без денежных средств.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас ведется его розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки. На ногах у него были белые носки и черные туфли, а на голове - черная кепка со светлой полосой слева.

Полицейские просят всех, кто узнал этого мужчину или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом в МО МВД России «Похвистневский» по телефонам: 8 (84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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