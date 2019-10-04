В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 82-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-04T12:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские разыскивают мошенника, который похитил деньги у 82-летней пенсионерки. Женщина встретила преступника днем 30 сентября на одной из улиц Похвистнево. Он легко втерся к ней в доверие, а потом оставил без денежных средств.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас ведется его розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки. На ногах у него были белые носки и черные туфли, а на голове - черная кепка со светлой полосой слева.

Полицейские просят всех, кто узнал этого мужчину или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом в МО МВД России «Похвистневский» по телефонам: 8 (84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU