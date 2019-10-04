Самарские риэлторы оценили квартиры с Алисой

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-04T14:33:59+03:00

В Кошелев проекте прошла экскурсия по "Умным квартирам с голосовым помощником"

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В Самаре прошла экскурсия для сообщества риэлторов "Нмаркет.Про". Гости смогли увидеть новые объекты ЖК 5 бульваров и девятиэтажные дома в ЖК Видный. В этом им помог новый продукт "Умные квартиры с голосовым помощником Алиса".

- Мне понравилась экскурсия, представление о «Кошелев-проекте» изменилось в лучшую сторону. Хочу отметить хорошую организацию мероприятия, просторные квартиры в новых домах, хорошие планировки. Мы услышали интересный рассказ о том, как будет развиваться район, увидели «Алису» в деле в новых выставочных квартирах., - оценила представитель сообщества «Нмаркет.ПРО» Дарина.

Также риэлторы оценили, насколько просто сейчас получить важную информацию о преимуществах и сильных сторонах района, портрете клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU