Предпочитает пенсионерок: в Управленческом неадекватная женщина нападает с кулаками на прохожих

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-04T15:03:31+03:00

Местные жители сообщают, что не раз видели опасную особу около остановок и в автобусе № 50

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Жители Красноглинского района Самары бьют тревогу — там появилась какая-то неадекватная женщина, которая нападает на прохожих. Она толкает их, а иногда и бьет их по голове, некоторые даже слышали из ее уст какие-то проклятия.

По словам местных жителей, злоумышленницу видели 23 сентября возле остановки в 4 квартале поселка Управленческий. В тот день она набросилась на двух прохожих: одну из жертв женщина ударила рукой в глаз, а другую — по голове. Также опасную особу видели в автобусе № 50.

- В основном женщина нападает на пенсионерок. Пострадавшие уверены, что она специально кладет камни или железные предметы в перчатку, чтобы посильнее ударить прохожих, - пишут в соцсетях горожане.

Насколько известно, женщина худощавого телосложения. Одета в черную куртку и длинную юбку. На голове у нее повязан серый платок. Сейчас поисками неадекватной самарчанки занимаются сотрудники отдела полиции № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU