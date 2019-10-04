2019-10-04T16:31:21+03:00
Происшествия

В Сызрани пенсионер на ВАЗе сбил на "зебре" женщину с 6-летним мальчиком

Автомобилист не уступил дорогу пешеходам при повороте на одном из перекрестков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пострадавшего в ДТП мальчика увезли в больницуПострадавшего в ДТП мальчика увезли в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком. Произошло оно в четверг, 3 октября, в 15:00 на улице Смирницкой.

- 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 при повороте на перекрестке не уступил дорогу 31-летней женщине и 6-летнему мальчику, которые шли по регулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося ребенок получил различные травмы, с которыми его доставили в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соберут мусор: в Музее Модерна в субботу будут принимать вторсырье на благотворительность
В Самаре на проспекте Кирова двое мужчин организовали подпольное казино
В полиции рассказали о подвижках в расследовании убийств Лидии Буслаевой и Александра Душкова
Мяукала на балконе: в Новокуйбышевске пожарные спасли кошку из горящей квартиры
Стало известно, когда в Самаре заработает горячая линия по вопросам подключения тепла
МЧС: в Самарской области ожидается сильный ветер до 18 м/с
Самарские ветераны получат путевки в санатории в честь 75-летия победы в ВОВ
Предпочитает пенсионерок: в Управленческом неадекватная женщина нападает с кулаками на прохожих
Самарские риэлторы оценили квартиры с Алисой
В Самаре частично перекроют проезд на пересечении Московского шоссе и Авроры
Стало плохо в полете: врач «Крыльев Советов» оказал помощь пассажирке самолета «Самара — Сочи»
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ
В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 82-летнюю женщину
В Самаре 600-миллионный долг страховой компании продали за 1 рубль
Убийца тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна может скрываться на юге
В Самаре в парке Гагарина собираются собрать более тонны желудей