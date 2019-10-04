В Сызрани пенсионер на ВАЗе сбил на "зебре" женщину с 6-летним мальчиком
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком. Произошло оно в четверг, 3 октября, в 15:00 на улице Смирницкой.
- 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 при повороте на перекрестке не уступил дорогу 31-летней женщине и 6-летнему мальчику, которые шли по регулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося ребенок получил различные травмы, с которыми его доставили в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU