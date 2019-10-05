Пожар в Тольятти на Кутузова: при тушении частного дома найдены тела четырех человек

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-05T08:26:46+03:00

Пожар в Тольятти в проезде Кутузова 5 октября унес жизни четырех человек

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Сегодня ночью, 5 октября, в Центральном районе Тольятти произошел страшный пожар, который унес жизни четырех человек. Около 00:30 загорелся одноэтажный частный дом № 37 по проезду Кутузова.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:37. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К сожалению, в результате случившегося погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение возгорания у пожарных ушло чуть более часа. Полностью справиться с огнем они смогли в 1:52. На месте работали 55 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 33 человека и 12 спецмашин. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU