Научат рисовать и играть на инструментах: в Крутых ключах открылась детская школа искусств

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-05T13:24:15+03:00

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В субботу, 5 октября, в День учителя в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре открылась новая детская школа искусств. Это будет структурное подразделение ДШИ № 6 поселка Мехзавод.

- Для Самары это первая детская школа искусств за последние 30 лет. Здесь уже набрали 150 учащихся по таким специальностям, как изобразительное искусство, фортепиано, скрипка, народные духовые инструменты, а также академический и эстрадный вокал, - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что новая школа искусств оснащена всем необходимым для занятий оборудованием, в том числе и музыкальными инструментами. Последние в школу привезли в рамках реализации нацпроекта "Культура".

В школу на различные направления записались уже 150 детейФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU