2019-10-05T13:39:01+03:00
Общество

Побывали более 20 тысяч человек: фестиваль «Чайхона 2019» в Самаре вошел в топ-3 самых интересных мест для посещения в России

В последний день работы фестиваля гостей ждут восточная музыка, сюрпризы и дегустация блюд
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: департамент инфорполитики администрации губернатора Самарской областиФото: департамент инфорполитики администрации губернатора Самарской области
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В Самаре на площади Куйбышева завершает свою работу фестиваль еды и напитков «Ярмарка вкусов - Чайхона 2019». За первые два дня его посетили более 20 тысяч человек.

- Фестиваль «Чайхона 2019» вошел в тройку самых интересных мест для посещения в первые выходные октября в России по версии портала ТурСтат. Он объединил 21 страну. Здесь можно увидеть блюда исламской кухни, а также приобрести продукты и товары Халяль, - сообщил на торжественном открытии мероприятия министр промышленности и торговли самарской области Михаил Жданов.

Отметим, что всех, кто сегодня, 5 октября, собирается на площадь Куйбышева, ждут множество сюрпризов и подарков, восточная музыка и еда, а также битва пловов и самая длинная шаурма Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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