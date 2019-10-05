2019-10-05T18:16:33+03:00
Общество

Жителей Самарской области ждет теплое и ветреное воскресенье

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-18 м/с
Анастасия ФИЛАТОВА
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В воскресенье в Самарской области будет ветреная, но теплая погодаВ воскресенье в Самарской области будет ветреная, но теплая погодаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики вновь прогнозируют ухудшение погоды в Самарской области. По их данным, в воскресенье, 6 октября, будет очень ветрено.

- С 7:00 до 19:00 6 октября в большинстве районов Самарской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 16...21°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее на улицах: избегать встреч с деревьями, ЛЭП и рекламными щитами. Также не стоит ходить возле стен домов и недостроев. Остановки общественного транспорта при сильном ветре - тоже не самые лучшие защитники. .автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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