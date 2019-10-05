В Самаре молодой человек катался по Московскому шоссе на капоте легковушки

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-05T18:40:32+03:00

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Днем в субботу, 5 октября, жители Самары стали свидетелями живого воплощения девиза "Слабоумие и отвага". Они заметили, как по Московскому шоссе рассекают "Жигули" с необычным пассажиром. Точнее пассажир там был самый обычный, вот только ехал он не внутри салона, а на капоте легковушки.

- Люди от безделья совсем с ума посходили. Сел на машину и катается. Балбес вообще. Гаишников на таких людей нет, - поделился в соцсетях впечатлением от встречи с молодым человеком, у которого, видимо, отсутствует чувство самосохранения, один из автомобилистов.

Судя по кадрам, которые запечатлел самарцец, легковушка ехала со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Авроры. Остается только надеяться, что опасная поездка молодого человека верхом на машине завершилась благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU