На трассе под Самарой легковушка врезалась в "КамАЗ" и отлетела в другой грузовик: погибли три человека

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-05T19:47:42+03:00

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В субботу, 5 октября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. На 93 км трассы "Самара - Ульяновск" столкнулись "Нива" и два "КамАЗа".

- По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в лоб "КамАЗа", а потом его отбросило на другой "КамАЗ". В результате случившегося погибли три человека. Все взрослые. Они находились в "Ниве", - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они помогают пострадавшим и обеспечивают проезд для транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU