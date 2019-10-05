На трассе под Самарой легковушка врезалась в "КамАЗ" и отлетела в другой грузовик: погибли три человека
Авария произошла на 93 км трассе "Самара - Ульяновск"
Все погибшие ехали в легковом автомобиле
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В субботу, 5 октября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. На 93 км трассы "Самара - Ульяновск" столкнулись "Нива" и два "КамАЗа".
- По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в лоб "КамАЗа", а потом его отбросило на другой "КамАЗ". В результате случившегося погибли три человека. Все взрослые. Они находились в "Ниве", - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они помогают пострадавшим и обеспечивают проезд для транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU