Холода близко, а он не улетает: самарцы переживают за одинокого лебедя на обмелевшем озере

СЕГОДНЯ 21:34 2019-10-05T21:34:37+03:00

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Жители Самарской области обеспокоены судьбой одинокого лебедя. Он уже давно один плавает на озере Казачка в селе Борское. Местные жители опасаются, что он может погибнуть.

- Лебедям тяжело жить одним, да и озеро с каждым днем все мелеет. Оно почти уже превратилось в лужу, - приводит слова небезразличных к жизни птицы людей guberniatv.ru.

Жители села также переживают, что скоро начнутся сильные холода, а лебедь все еще не спешит улетать на юг. Кроме того, опасность для него, по их мнению, представляют бродячие собаки, которые частенько наблюдают за его заплывом по обмелевшему озеру с берега. Жители Борского просят помочь спасти птицу от возможной гибели.

Между тем, специалисты утверждают, что лебедь - это очень сильная птица, способная прожить несколько дней без корма. Если лебедь еще не улетел на юг, значит ему здесь комфортно. Кроме того, за него не стоит беспокоится, если нет видимых травм. Вообще миграция лебедей продолжается вплоть до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU