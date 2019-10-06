2019-10-06T12:04:49+03:00
Происшествия

На Промышленности в Самаре горел трактир «Самарский пивовар»

Кафе тушили 63 пожарных
Кирилл КАРИМОВ
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Что стало причиной огня?Что стало причиной огня?Фото: СОЦСЕТИ
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Утром в воскресенье, 6 октября, на Промышленности, 186 вспыхнуло кафе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Сообщение о пожаре в трактире «Самарский пивовар» поступило в 07:26. Горели пристрой и кровля кафе. Огонь распространился на площади 100 кв. м, - подчеркнули в ведомстве.

На месте ЧП работали 63 пожарных с 11 единицами спецтехники. Огонь был ликвидирован в 08:57.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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