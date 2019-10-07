На трассе М-5 под Тольятти водитель Land Cruiser отправил на тот свет пешехода-нарушителя
Вечером в воскресенье, 6 октября, на 1001 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 19:00 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 сбил там пешехода.
- За рулем внедорожника находился 48-летний мужчина. Он двигался со стороны Самары в направлении Тольятти, когда на дорогу вышел пешеход. Мужчина в темной одежде без световозвращающих элементов пересекал проезжую часть в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Его личность уже установлена — это 38-летний житель Архангельской области. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU