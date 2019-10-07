Обеспечили жильем: в Самаре 15 детей-сирот получили ключи от новых квартир
В Самаре дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Теперь они будут жить в доме № 10 на улице Краснодонской.
- Желаем, чтобы ваша жизнь сложилась успешно. Мы хотим, чтобы вам и семьям, которые вы создадите, было максимально комфортно в своем новом доме. Учитесь, работайте и будьте счастливы! - поздравила детей-сирот с обретением собственных квартир глава Самары Елена Лапушкина.
По данным городской администрации, новое жилье получили 15 детей-сирот и их семьи. Многие из них уже успешно работают и воспитывают собственных детей. Получение квартир стало для них действительно долгожданным событием. Отметим, что до конца года в Самаре обеспечат жильем еще 185 детей-сирот.
ИСТОЧНИК KP.RU