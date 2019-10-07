2019-10-07T15:01:47+03:00
Происшествия

В Самаре двоих сотрудников ГИМС уличили в служебных подлогах при составлении протоколов

Оба стали фигурантами уголовных дел
Анастасия ФИЛАТОВА
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Один сотрудник ГИМС получил штраф, а другому еще предстоит ответить перед судомОдин сотрудник ГИМС получил штраф, а другому еще предстоит ответить перед судомФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре два сотрудника ГИМС МЧС по Самарской области попались на служебном подлоге. Один нашел свидетелей, которые «видели», как пришвартованное к понтону ресторана судно плыло по Волге без номеров, а другой при составлении протокола ошибся со статьей КоАП РФ, но никому об этом не рассказал. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Так, в первом случае сотрудники ГИМС обнаружили лодку «Казанка без бортовых номеров, пришвартованное в запрещенном для этого месте — к понтону ресторана «Белуга». Проверка показала, что судно принадлежит спасателю Центральной спасательной станции. Он оставил лодку возле ресторана по устной договоренности с его охранниками. Однако при составлении протокола за правонарушения сотрудник ГИМС внес в него ложные сведения. Он включил данные двух «свидетелей», которые якобы видели, как спасатель на 1733 км Волги управлял моторной ложкой без регистрационного номера. На самом деле в тот день мужчина находился совсем в другом месте. В итоге на сотрудника ГИМС было заведено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ. Скоро он предстанет перед судом.

Другой сотрудник ГИМС на 1724 км правого реки Волги поймал нарушителя на самодельном судне, у которого не было ни номера, ни регистрации. Он квалифицировал его действия по части 1 статьи 11.8 КоАП. Позже выяснилось, что сотрудник ГИМС допустил ошибку. Это правонарушение квалифицировалось по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ. Сотрудник ГИМС должен был сообщить о своей ошибке начальству, но не сделал этого. В дальнейшем он сам внес изменения в бланк. В отношении сотрудника ГИМС также было возбуждено уголовное дело. Недавно суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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