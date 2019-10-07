2019-10-07T17:51:49+03:00
Общество

Вертолет очень помог: в МЧС рассказали, как продвигается ликвидация лесных пожаров на Красной Глинке и в Волжском районе

Узнали, что происходит прямо сейчас в Красноглинском и Волжском районе и сколько еще будут тушить лес
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре тушили лес. Фото: МЧС ГУ МВД РФ по Самарской областиВ Самаре тушили лес. Фото: МЧС ГУ МВД РФ по Самарской области
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В ГУ МЧС РФ по Самарской области рассказали, как продвигается ликвидация лесных пожаров на Красной Глинке и в Волжском районе. Напомним, что и в том и другом случае огонь возник из-за неосторожности самих жителей и распространился по лесу на территории около 20 гектар в совокупности.

- Горение было низовым. Огонь охватил ветки, пеньки, листву - все то, что на земле. Сами деревья практически не пострадали. Уже во второй половине дня в понедельник на помощь пожарным прибыл специальный вертолет, который забирал воду из Волги и поливал территорию. До этого доступ к очагам был затруднен, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сейчас в МЧС рассчитывают, что полностью ликвидировать все очаги около села Калинка удастся уже до позднего вечера. На второй территории придется поработать и завтра: здесь будут отслеживать возможное возникновение очагов огня. Ночью же сотрудники МЧС и лесничества будут наблюдать за участками, чтобы не допустить распространения огня. Большая надежда на погоду: в Самаре синоптики обещают дождь, возможно, он поможет пожарным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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